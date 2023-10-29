Россиянину ошибочно зачислили на карту миллиард рублей

Жителю Новосибирска на кредитную карту по ошибке зачислили миллиард рублей.

Как сообщает издание НГС, Станислав Минаков во время внесения ежемесячного платежа по кредитке неожиданно для себя обнаружил на своем счету миллиард рублей, а также блокировку двух своих действующих карт.

Видео дня

– У меня две кредитных карты в «МТС Банке»: на 150 и на 75 тысяч. Я плачу по своим обязательствам без просрочек. 18 октября я вносил очередной платеж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашел в мобильное приложение и увидел на счету одной из карт лишний миллиард рублей, – рассказал новосибирец изданию.

Он позвонил на телефон горячей линии банка, но внятного комментария по ситуации не получил. Оператор лишь сформировал заявку и сообщил о технической ошибке. Спустя некоторое время мужчину пригласили в отделение банка.

– Я переживал, что из-за этого мои ежемесячные платежи не зачислятся, возникнут просрочки. Также налоговая могла заинтересоваться такой серьезной суммой, а мне не улыбается мысль отдавать им 13% — 130 миллионов рублей. Не хотелось бы и нести ответственность за сохранность этого миллиарда. До 24 октября я трижды так впустую сходил в отделение банка после получения СМС о том, что проблема решена, – объяснил Станислав Минаков.

В банк для прояснения ситуации обратились журналисты. После этого проблема решилась в тот же день.

–Мне позвонила сотрудница банка и сказала, что они со всем разобрались. Якобы это техническая ошибка была: и зачисление миллиарда, и арест на сумму двух миллиардов. Мои счета и карты разблокировали, миллиард исчез. Мне также намекнули на то, чтобы я как-то урегулировал свое взаимодействие со СМИ, то есть отказался от публикации, – рассказал сибиряк.

В то же время Станислав намерен обратиться в суд для взыскания с банка компенсации морального вреда.

– Банк не подтверждает зачисление миллиарда рублей на карту. После обращения клиента банк провел проверку в установленный срок и решил вопрос в пользу клиента, разблокировав карту, – сообщили в банке.

Напомним, ранее «Прецедент» сообщал об еще одном инциденте, связанном с «МТС-банком». В редакцию обратился житель областного центра Михаил и его мама Наталья. Они рассказали, что со счета их отца и мужа в «МТС банке» после его смерти пропали 1 300 000 рублей. В ответ на запрос «Прецедента» в банке отказались комментировать ситуацию.