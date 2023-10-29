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Жителю Новосибирска на  кредитную карту по ошибке зачислили миллиард рублей

Жителю Новосибирска на кредитную карту по ошибке зачислили миллиард рублей.

Россиянину ошибочно зачислили на карту миллиард рублей
© РИА Новости

Как сообщает издание НГС, Станислав Минаков во время внесения ежемесячного платежа по кредитке неожиданно для себя обнаружил на своем счету миллиард рублей, а также блокировку двух своих действующих карт.

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– У меня две кредитных карты в «МТС Банке»: на 150 и на 75 тысяч. Я плачу по своим обязательствам без просрочек. 18 октября я вносил очередной платеж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашел в мобильное приложение и увидел на счету одной из карт лишний миллиард рублей, – рассказал новосибирец изданию.

Он позвонил на телефон горячей линии банка, но внятного комментария по ситуации не получил. Оператор лишь сформировал заявку и сообщил о технической ошибке. Спустя некоторое время мужчину пригласили в отделение банка.

– Я переживал, что из-за этого мои ежемесячные платежи не зачислятся, возникнут просрочки. Также налоговая могла заинтересоваться такой серьезной суммой, а мне не улыбается мысль отдавать им 13% — 130 миллионов рублей. Не хотелось бы и нести ответственность за сохранность этого миллиарда. До 24 октября я трижды так впустую сходил в отделение банка после получения СМС о том, что проблема решена, – объяснил Станислав Минаков.

В банк для прояснения ситуации обратились журналисты. После этого проблема решилась в тот же день.

–Мне позвонила сотрудница банка и сказала, что они со всем разобрались. Якобы это техническая ошибка была: и зачисление миллиарда, и арест на сумму двух миллиардов. Мои счета и карты разблокировали, миллиард исчез. Мне также намекнули на то, чтобы я как-то урегулировал свое взаимодействие со СМИ, то есть отказался от публикации, – рассказал сибиряк.

В то же время Станислав намерен обратиться в суд для взыскания с банка компенсации морального вреда.

– Банк не подтверждает зачисление миллиарда рублей на карту. После обращения клиента банк провел проверку в установленный срок и решил вопрос в пользу клиента, разблокировав карту, – сообщили в банке.

Напомним, ранее «Прецедент» сообщал об еще одном инциденте, связанном с «МТС-банком». В редакцию обратился житель областного центра Михаил и его мама Наталья. Они рассказали, что со счета их отца и мужа в «МТС банке» после его смерти пропали 1 300 000 рублей. В ответ на запрос «Прецедента» в банке отказались комментировать ситуацию.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ

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