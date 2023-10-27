73-летняя россиянка устроила пьяный дебош в самолете и угодила в полицию
Пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в летевшем в Челябинск самолете и угодила в полицию. Об этом сообщает МВД России по Уральскому федеральному округу.
Непредвиденная ситуация произошла в среду, 25 октября, на рейсе из турецкой Антальи. 73-летняя пассажирка напилась на борту и нарушила общественный порядок.
Бортпроводники обратили внимание, что в какой-то момент пьяная россиянка принялась запивать лекарства крепким алкоголем. Опасаясь последствий, члены экипажа попросили ее этого не делать.
«Замечание со стороны бортпроводника не понравились женщине — она начала возмущаться, громко кричать и выражаться грубой нецензурной бранью в адрес экипажа воздушного судна», — говорится в сообщении.
Сотрудники авиакомпании доложили о случившемся правоохранителям, и к приземлившемуся в челябинской авиагавани лайнеру прибыли полицейские. Они задержали нарушительницу и доставили ее в дежурную часть транспортной полиции. Там в отношении пенсионерки были составлены административные протоколы.
Ранее в октябре пассажирка британского лоукостера Jet2 смешала алкоголь со снотворным перед рейсом в Турцию и устроила дебош на борту. Женщина пошла под суд и лишилась работы.