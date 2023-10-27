Прокурор попросил изменить наказание сооснователю «Мемориала»*

Гособвинение попросило изменить наказание главе уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) и сооснователю организации Олегу Орлову по делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Прокурор ходатайствует о максимальном наказании по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ в виде трех лет колонии. По данным издания, гособвинение аргументирует просьбу тем, что Орлов испытывает политическую и идеологическую ненависть к России и продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Ранее суд назначил Орлову штраф в размере 150 тысяч рублей.