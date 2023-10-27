Суд арестовал обвиняемого в попытке отравления армавирских летчиков

Суд арестовал обвиняемого в совершении теракта в отношении выпускников военного авиационного училища в Армавире. Об этом сказано в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летнего мужчины", – сказано в сообщении.

Теперь мужчина пробудет под стражей до 25 декабря 2023 года.

Ранее в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Его обвиняют в том, что в октябре 2023 года он организовал доставку отравленного алкоголя и торта для выпускников Армавирского военного авиационного училища.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что агент разведки Украины попытался отравить 20-килограммовым тортом и ящиком виски 77 российских летчиков.