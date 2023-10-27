В Новороссийске возле здания суда избили адвоката

Неизвестные в Новороссийске избили адвоката Дмитрия Богославского после судебного заседания, где он защищает своего коллегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.
"25 октября у здания Октябрьского районного суда Новороссийска неизвестные напали на адвоката АП [адвокатская палата] Краснодарского края Дмитрия Богославского и избили его. В связи с инцидентом адвокат обратился в полицию, он связывает нападение с профессиональной деятельностью по защите коллеги, по делу которого в этот день должно было состояться судебное заседание. Он пояснил, что сразу после инцидента позвонил в УВД Новороссийска", - сообщили в пресс-службе.
В отношении одного из напавших был составлен протокол по делу об административном правонарушении без применения административного задержания, отметили в ФПА.
"Когда адвокат подошел к машине, молодые люди начали бить его по голове, в какой-то момент он потерял сознание. После избиения молодые люди побежали в сторону суда, где одного из них задержал судебный пристав. Позже судебный пристав сообщил адвокату, что за зданием суда было обнаружено оружие, кому оно принадлежит, на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.
Ранее Богославский сообщал, что получал угрозы расправы от свидетеля обвинения по делу своего коллеги, которого он защищает в суде.