В Новороссийске возле здания суда избили адвоката

"25 октября у здания Октябрьского районного суда Новороссийска неизвестные напали на адвоката АП [адвокатская палата] Краснодарского края Дмитрия Богославского и избили его. В связи с инцидентом адвокат обратился в полицию, он связывает нападение с профессиональной деятельностью по защите коллеги, по делу которого в этот день должно было состояться судебное заседание. Он пояснил, что сразу после инцидента позвонил в УВД Новороссийска", - сообщили в пресс-службе.