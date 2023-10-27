В Париже экоактивисты залезли на пирамиду Лувра и расплескали по крыше музея оранжевую жидкость. Видео акции опубликовала газета «Известия».

На кадрах, приведенных изданием, мужчина в шлеме сидит на верху стеклянной пирамиды Лувра и разбрызгивает по ней жидкость. За его действиями смотрят десятки людей, собравшихся у музея.

Акцию провели участники Dernière Rénovation. Они разлили оранжевую краску, требуя от властей изменить климатическую политику, пишет информационное агентство «КМВ Новости».

Это не первая акция экоактивистов в музеях. Так, ранее две участницы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а после приклеили свои руки к стене и начали скандировать лозунги против использования нефти.