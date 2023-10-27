Пожар произошел в гостинице в районе Ясенева. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября. Как стало известно «Вечерней Москве», пожар произошел на третьем этаже.

— Из здания было спасено 20 человек, — уточнил собеседник издания.

Что именно горит и площадь пожара уточняется.

Еще один пожар произошел на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)-16. Возгорание было в котле номер шесть. Пожар попал на видео.

Позже в пресс-службе «Мосэнерго» сообщили, что пожар не повлиял на теплоснабжение потребителей. Причины возгорания выясняются,