Бывший нардеп Украины Олег Царев был ранен ножом при покушении

На экс-нардепа Украины Олега Царева совершено покушение. Об этом в пятницу, 27 октября, в своем Telegram-канале сообщает Военкор Котенок.

По предварительным данным, нападение было совершено возле дома Царева, он получил ножевые ранения. Состояние бывшего народного депутата неизвестно. О случившемся также со ссылкой на журналист Александра Чаленко сообщает Telegram-канал Украина.ру