Бывший нардеп Украины Олег Царев был ранен ножом при покушении

На экс-нардепа Украины Олега Царева совершено покушение. Об этом в пятницу, 27 октября, в своем Telegram-канале сообщает Военкор Котенок.
По предварительным данным, нападение было совершено возле дома Царева, он получил ножевые ранения. Состояние бывшего народного депутата неизвестно. О случившемся также со ссылкой на журналист Александра Чаленко сообщает Telegram-канал Украина.ру
Олег Царев известный российский политик, с 2014 года активно поддерживал Россию. Являлся народным депутатом Украины 4, 5, 6, 7 созывов, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде 7 созыва. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшем из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).
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