На Олега Царева совершено покушение
На бывшего народного депутата Украины Олега Царева совершено покушение близ его дома в Ялте, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По неподтвержденной информации, на него напали с применением ножа. Информации о его состоянии нет. В свою очередь блогер Анатолий Шарий пишет, что Царев не берет трубку от знакомых номеров со вчерашнего вечера. На опубликованных в СМИ кадрах видно большое скопление полицейских машин и карет скорой помощи.
На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».