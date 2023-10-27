На Олега Царева совершено покушение

По неподтвержденной информации, на него напали с применением ножа. Информации о его состоянии нет. В свою очередь блогер Анатолий Шарий пишет, что Царев не берет трубку от знакомых номеров со вчерашнего вечера. На опубликованных в СМИ кадрах видно большое скопление полицейских машин и карет скорой помощи.