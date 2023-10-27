Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, собиравших разведданные через информационные ресурсы и оказывавших психологическое давление на жителей области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате спецоперации на территории Запорожской области пресечена деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины. В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", - сообщили в ЦОС.

Один из агентов ГУР МО, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и граната РГН.

Как отметили в ФСБ, "администраторы информресурсов, убеждая жителей области в абсолютной конфиденциальности, склоняли их к сбору и передаче сведений о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих, военной техники и иной информации, способной нанести ущерб безопасности Российской Федерации". Кроме того, на этих информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона. Несмотря на предпринятые меры конспирации и попытки сокрытия своих личностей в сети Интернет, граждане Украины и России, причастные к противоправной деятельности, задержаны сотрудниками органов безопасности.

"В ходе допросов задержанные дали признательные показания о своей работе по заданиям украинской военной разведки", - отметили в ФСБ.

Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Работа информационных ресурсов прекращена. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).