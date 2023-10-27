Стало известно, чем пытались отравить российских летчиков

В торте и виски Jameson, которые «курьер» доставил на вечер встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ), была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Коммерсант».

Торт с эмблемой училища и виски были доставлены в ресторан «Царская охота» в Армавире, где проходил банкет в честь 20-летия выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков. Когда уже торт был разрезан, военные заподозрили неладное, так как не смогли выяснить, кто был отправителем и не стали есть угощение.

Экспертами в торте и алкоголе была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств.

По данным источника издания, для покушения использовались препараты, применяемые в кардиологии, которые можно свободно купить в аптеке. При высокой концентрации они могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку.

По факту попытки отравления военных главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205 УК РФ). «Курьером», привезшим угощение, оказался уроженец Мелитополя Егор Семенов. Он был задержан в аэропорту Ставрополя, откуда собирался вылететь в Москву.

При этом следствием получены доказательства, что именно Семенов «приобретал виски в магазине перед доставкой, следовательно, затем либо сам отравил напиток, либо был свидетелем этого», пояснил источник издания.

По его словам, ведется поиск возможных сообщников. Следователи считают, что найти заказчиков или организаторов этого преступления будет сложно, так как они наверняка находятся на Украине.