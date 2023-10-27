Ребенок оказался заблокирован в заведенной машине в Москве

Двухгодовалый ребенок оказался заперт в заведенной машине на юго-востоке Москвы, сообщает «360» со ссылкой на источник. Уточняется, что инцидент произошел во дворе дома № 2бв на 1-й Дубровской улице.

В экстренные службы позвонил отец ребенка. Он рассказал, что не может попасть в автомобиль и находится сейчас рядом с транспортным средством. На помощь выехали спасатели. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее молодая женщина в Краснодаре оставила своего ребенка в лифте вместе с коляской. Отмечается, что мать была в состоянии алкогольного опьянения и забыла свое чадо, выйдя на нужном этаже. Обнаружив пропажу, она зачем-то достала на 13-м этаже пожарный рукав и включила воду, затопив все этажами ниже. В итоге к ней наведались сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.