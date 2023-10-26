Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева. Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Пугачева. Он обвиняется по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пугачеву вменяется «Организация злоупотребления полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия».

Согласно версиям следствия, Пугачев совершил хищение денежных средств банка на 28,7 миллиарда рублей. Кроме него, по делу проходит исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова. Она подписала соглашение о расторжении договоров, используя свое служебное положение.

Экс-банкир скрылся от следствия, после чего был объявлен в международный розыск. В настоящее время Пугачев имеет французское гражданство, компетентными органами Франции в его экстрадиции отказано, пишет официальный сайт Генпрокуратуры РФ.