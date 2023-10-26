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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сергея Пугачева

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева. Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Банкира Пугачева осудят за присвоение 28,7 миллиарда рублей
© РИА Новости

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Пугачева. Он обвиняется по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пугачеву вменяется «Организация злоупотребления полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия».

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Согласно версиям следствия, Пугачев совершил хищение денежных средств банка на 28,7 миллиарда рублей. Кроме него, по делу проходит исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова. Она подписала соглашение о расторжении договоров, используя свое служебное положение.

Экс-банкир скрылся от следствия, после чего был объявлен в международный розыск. В настоящее время Пугачев имеет французское гражданство, компетентными органами Франции в его экстрадиции отказано, пишет официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова, сбежавшего за границу, также объявили в международный розыск. Его обвиняют в хищении свыше 600 миллионов долларов.

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