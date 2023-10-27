По факту отравления детей на цирковом фестивале в Перми возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту отравления детей на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела.

По последним данным, всего на цирковом фестивале в Перми отравились 20 детей.