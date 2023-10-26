Число погибших в секторе Газа превысило 7 тысяч человек

Пострадали более 18 тысяч, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава. Уточняется, что среди погибших более 2 900 детей и 1 700 женщин.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической. Он предположил, что с начала наземной военной операции она может усугубиться.