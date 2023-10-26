В США мужчину случайно заперли в банковском хранилище

В США клиент банка был случайно заперт в хранилище и провел там ночь. Спасатели не сумели его освободить, пишет ABC News.

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Инцидент произошел в Нью-Йорке. 23-летний клиент банка оказался в ловушке около 19.00, когда получил доступ к своему сейфу в хранилище. Уйти оттуда он смог только в районе 6 утра.

Сотрудники банка закрыли дверь, не подозревая, что в помещении все еще находится один из клиентов. При этом банковская дверь оснащена специальным таймером, и, когда замок защелкивается, попасть в хранилище можно только спустя определенное время. У сотрудников нет возможности обойти эту систему безопасности.

В итоге спасатели потратили более 9 часов, пытаясь пробить бетон и металлическую обшивку хранилища, однако в конечном итоге решили остановиться «ради безопасности клиента». При этом за состоянием мужчины следили с помощью камер и созванивались с ним по телефону.

После того, как клиент банка снова оказался на свободе, он был осмотрен врачами и отпущен домой.