С виллы директора российской топливной компании украли Rolex за миллионы рублей
С виллы генерального директора расположенной в Ростове-на-Дону «Южной топливной компании» украли роскошные часы Rolex за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Отмечается, что российский топ-менеджер (имя не раскрывается) и его супруга Наталья (фамилия неизвестна) владеют домом в поселке Гурзуф под Ялтой. Некоторое время назад супруги отправились на свадьбу в Дагестан по приглашению друзей, оставив присматривать за жилищем дочерей и горничную, которая работала в данной семье в течение нескольких лет.
Однако, по данным Telegram-канала, когда глава компании вернулся из поездки, он обнаружил пропажу упомянутых часов стоимостью 3,5 миллиона рублей, хранившихся в шкатулке в ванной.
При этом супруга гендиректора заподозрила в воровстве горничную. Последняя в свою очередь предположила, что хищение могла совершить внучка самой работодательницы. В данный момент обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Ранее в октябре сообщалось, что неизвестные проникли в дом директора российского производителя консервов «Эрконпродукт» Константина Яковлева и украли у него украшения на 5,7 миллиона рублей. Инцидент произошел в подмосковном поселке Отрадное, где проживает бизнесмен. Преступники снаружи открыли пластиковое окно и пролезли внутрь, после чего украли дорогие часы роскошных марок Breitling, Longines, U-Boat и Panerai.