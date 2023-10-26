С виллы директора российской топливной компании украли Rolex за миллионы рублей

С виллы генерального директора расположенной в Ростове-на-Дону «Южной топливной компании» украли роскошные часы Rolex за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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Отмечается, что российский топ-менеджер (имя не раскрывается) и его супруга Наталья (фамилия неизвестна) владеют домом в поселке Гурзуф под Ялтой. Некоторое время назад супруги отправились на свадьбу в Дагестан по приглашению друзей, оставив присматривать за жилищем дочерей и горничную, которая работала в данной семье в течение нескольких лет.

Однако, по данным Telegram-канала, когда глава компании вернулся из поездки, он обнаружил пропажу упомянутых часов стоимостью 3,5 миллиона рублей, хранившихся в шкатулке в ванной.

При этом супруга гендиректора заподозрила в воровстве горничную. Последняя в свою очередь предположила, что хищение могла совершить внучка самой работодательницы. В данный момент обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.