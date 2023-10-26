Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта РФ

Законность получения российского гражданства двумя уроженцами Таджикистана, будут проверять. Мужчины были призваны на срочную службу в Вооруженные силы РФ, но сбежали из военкомата в Москве.

«Возбуждение против них (двух уроженцев Таджикистана, сбежавших из военкомата в Москве, прим. URA.RU) уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы формально может быть поводом для проверки законности получения ими гражданства», — рассказал адвокат Сергей Лукин изданию РИА Новости.

Правозащитник предположил, что если при получении паспорта РФ сбежавшее предоставили поддельный сертификат о знании русского языка, то это повод лишить мужчин гражданства и запретить им въезд в страну.

Адвокат уточнил, что мужчин лишат гражданства не сразу. Сначала сбежавших нужно поймать. Потом они понесут наказание и лишь после этого их депортируют за пределы страны.