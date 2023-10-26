Массовые задержания в Club 500: что искали у богачей, при чем тут Лерчек
Массовые задержания прошли в элитном московском бизнес-клубе Club 500 после того, как правоохранители более трех часов проводили следственные действия. Что об этом известно?
По данным Telegram-канала SHOT, на месте работали сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы (ФНС), Управления экономической безопасности МВД.
Club 500 является международным закрытым премиальным бизнес-клубом, во главе которого стоит бизнесмен Дмитрий Портнягин. По словам учредителей, резиденты заведения — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год.
Кто вызвал правоохранителей в Club 500
Правоохранителей в Club 500 вызвал экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Он обвиняет руководство заведения в мошенничестве. Супруга Портнягина рассказала, что мужчина мог обратиться в полицию из-за того, что ему было отказано в членстве клуба.
Немировский не смог присоединиться к элитному сообществу из-за того, что не прошел проверку службы безопасности. Его доход и деятельность не соответствовали порядкам заведения. В самом клубе не считают экс-кандидата в мэры Красногорска бизнесменом, сотрудники Club 500 называют его «блогером, который хочет хайпануть».
Валерий Немировский подтвердил, что вызвал правоохранителей в клуб, однако, как пишет SHOT, за дальнейший разговор потребовал 99 999 рублей.
Что известно о Валерии Немировском
В 2019 году на переговорах в «Москва-Сити» он устроил дебош и разбил оборудование на 1 млн рублей. В том же году он был задержан в Москве за дебош. На Звенигородском шоссе водитель такси «подрезал» Немировского, после чего он вышел из автомобиля, пнул ногой в дверь машины, забрался на крышу и попрыгал на ней. Затем бизнесмен скрылся. Во время задержания он звонил в службу доверия, утверждая, что в отношении него совершаются противоправные действия.
Немировский также причастен к происшествию в одном из столичных стриптиз-клубов. После того как его не пустили в заведение, он своим автомобилем заблокировал дверь заведения и позвонил в полицию, сообщив, что в клубе укрывается преступник.
Мужчина в разные годы владел автомастерской, занимался торговлей видеоаппаратуры и продажей машин. На настоящий момент его фирмы ликвидированы, он возглавляет движение «Красногорье».
Как блогер Лерчек может быть связана с задержаниями в Club 500
По информации Telegram-канала Mash, обыски в Club 500 могли пройти в рамках дела блогеров о неуплате налогов. Правоохранители могли выйти на заведение, расследуя дело семьи блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекаиных.
«Лерчек, ее муж и их адвокат Михаил Мушаилов состояли в бизнес-клубе и там же могли обсуждать вопросы ухода от отчислений государству — это одна из версий, которую рассматривают следователи», — сообщает канал.
На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, второе — отмывания денег в особо крупном размере.
Блогеры в интервью Вячеславу Манучарову признались, что в их окружении люди так же, как и они, дробили бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.
«Когда говорили: „ИП закончилось, надо другое“, — мы отвечали: „Ок“... Посмотрели — вокруг все так делают. Ну ладно, хорошо. Авось прокатит. Так по нашей глупости и произошло», — рассказала Лерчек.