Массовые задержания в Club 500: что искали у богачей, при чем тут Лерчек

Массовые задержания прошли в элитном московском бизнес-клубе Club 500 после того, как правоохранители более трех часов проводили следственные действия. Что об этом известно?

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По данным Telegram-канала SHOT, на месте работали сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы (ФНС), Управления экономической безопасности МВД.

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Club 500 является международным закрытым премиальным бизнес-клубом, во главе которого стоит бизнесмен Дмитрий Портнягин. По словам учредителей, резиденты заведения — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год.

Кто вызвал правоохранителей в Club 500

Правоохранителей в Club 500 вызвал экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Он обвиняет руководство заведения в мошенничестве. Супруга Портнягина рассказала, что мужчина мог обратиться в полицию из-за того, что ему было отказано в членстве клуба.

Немировский не смог присоединиться к элитному сообществу из-за того, что не прошел проверку службы безопасности. Его доход и деятельность не соответствовали порядкам заведения. В самом клубе не считают экс-кандидата в мэры Красногорска бизнесменом, сотрудники Club 500 называют его «блогером, который хочет хайпануть».

Валерий Немировский подтвердил, что вызвал правоохранителей в клуб, однако, как пишет SHOT, за дальнейший разговор потребовал 99 999 рублей.

Что известно о Валерии Немировском

В 2019 году на переговорах в «Москва-Сити» он устроил дебош и разбил оборудование на 1 млн рублей. В том же году он был задержан в Москве за дебош. На Звенигородском шоссе водитель такси «подрезал» Немировского, после чего он вышел из автомобиля, пнул ногой в дверь машины, забрался на крышу и попрыгал на ней. Затем бизнесмен скрылся. Во время задержания он звонил в службу доверия, утверждая, что в отношении него совершаются противоправные действия.

Немировский также причастен к происшествию в одном из столичных стриптиз-клубов. После того как его не пустили в заведение, он своим автомобилем заблокировал дверь заведения и позвонил в полицию, сообщив, что в клубе укрывается преступник.

Мужчина в разные годы владел автомастерской, занимался торговлей видеоаппаратуры и продажей машин. На настоящий момент его фирмы ликвидированы, он возглавляет движение «Красногорье».

Как блогер Лерчек может быть связана с задержаниями в Club 500

По информации Telegram-канала Mash, обыски в Club 500 могли пройти в рамках дела блогеров о неуплате налогов. Правоохранители могли выйти на заведение, расследуя дело семьи блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекаиных.

«Лерчек, ее муж и их адвокат Михаил Мушаилов состояли в бизнес-клубе и там же могли обсуждать вопросы ухода от отчислений государству — это одна из версий, которую рассматривают следователи», — сообщает канал.

На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, второе — отмывания денег в особо крупном размере.

Блогеры в интервью Вячеславу Манучарову признались, что в их окружении люди так же, как и они, дробили бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.