СК РФ возбудил 12 уголовных дел по факту уклонения от службы в армии

Следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили 12 уголовных дел по факту уклонения от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 12 уроженцев Средней Азии призывного возраста ранее получили гражданство РФ. В октябре этого года они без оснований для освобождения и отсрочки от службы в армии не пришли в военкоматы Москвы по присланным повесткам.

Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий, изучаются личные дела призывников. Кроме того, оперативникам дали поручение найти уклоняющихся от военной службы мужчин.

Ранее сообщалось, что двух уклонистов от армии из Таджикистана проверят на законность получения гражданства РФ.