Бывшего сотрудника ФСБ заочно приговорили за передачу взятки Захарченко

Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима фигуранта «дела Захарченко», экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Мужчину обвинили в посредничестве при даче взятки осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Но Сенин находится в международном розыске, поэтому приговор вынесли заочно.

Накануне Сенин получил госзащиту и убежище в Черногории. СМИ писали, что Черногория отказалась выдать его России, после чего процесс в столичном военном суде фактически потерял смысл.

В дальнейшем приговор российского суда могут направить в Черногорию для исполнения, но власти республики, вероятно, вновь откажут России. По данным источников «Коммерсанта», экс-офицер взят в Подгорице под госзащиту.

Самого бывшего главу управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Во время обысков по делу в квартире его сестры были найдены наличные деньги в разных валютах на общую сумму около 9 млрд руб.

Всего у семьи Захарченко было изъято в пользу государства 11 квартир, 16 машиномест, четыре автомобиля, а также полукилограммовый золотой слиток. Экс-полковник был приговорен к 12,5 года лишения свободы. К этому добавился еще срок за коррупцию. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

В ноябре 2019 года Дмитрия Захарченко признали «заключенным, склонным к побегу и нападению на охрану».