Вечером 25 октября в американском городе Льюистон штата Мэн неизвестный мужчина открыл стрельбу и убил более 20 человек. Что известно о трагедии к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Вечером в среду по местному времени неизвестный мужчина с оружием открыл огонь в местном баре, а затем в боулинге. Спустя некоторое время автомобиль подозреваемого в массовой стрельбе был найден в соседнем городе Лисбон. При этом виновник пока находится в бегах. В поисках преступника задействованы сотни силовиков, подключены полицейские вертолеты.

Местная полиция уже установила его личность. Им оказался 40-летний Роберт Кард, который служил в армии и был инструктором по огнестрельному оружию. При этом мужчина страдает ментальным расстройством, а летом он провел несколько дней в психиатрической лечебнице после того, как пообещал расстрелять людей на военной базе в Сако.

Вечерняя Москва

Есть информация, что подозреваемый вооружен, поэтому местных жителей призвали не выходить из дома в Льюистоне, пока идут его поиски. Более того, 26 октября будут закрыты все муниципальные здания, в том числе школы.

По последним данным, в результате массовой стрельбы погибли 22 человека, еще около 60 — пострадали. Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, эта стрельба стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году.

Президенту США Джо Байдену уже доложили о трагедии.