Самая массовая стрельба за год: что известно о трагедии в штате Мэн с 20 погибшими
Вечером 25 октября в американском городе Льюистон штата Мэн неизвестный мужчина открыл стрельбу и убил более 20 человек. Что известно о трагедии к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».
Вечером в среду по местному времени неизвестный мужчина с оружием открыл огонь в местном баре, а затем в боулинге. Спустя некоторое время автомобиль подозреваемого в массовой стрельбе был найден в соседнем городе Лисбон. При этом виновник пока находится в бегах. В поисках преступника задействованы сотни силовиков, подключены полицейские вертолеты.
Местная полиция уже установила его личность. Им оказался 40-летний Роберт Кард, который служил в армии и был инструктором по огнестрельному оружию. При этом мужчина страдает ментальным расстройством, а летом он провел несколько дней в психиатрической лечебнице после того, как пообещал расстрелять людей на военной базе в Сако.
Есть информация, что подозреваемый вооружен, поэтому местных жителей призвали не выходить из дома в Льюистоне, пока идут его поиски. Более того, 26 октября будут закрыты все муниципальные здания, в том числе школы.
По последним данным, в результате массовой стрельбы погибли 22 человека, еще около 60 — пострадали. Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, эта стрельба стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году.
Президенту США Джо Байдену уже доложили о трагедии.
Американский лидер провел телефонный разговор с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, а также сенаторами Ангусом Кингом, Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом. В ходе разговора он предложил местным властям полную поддержку.