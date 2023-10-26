При пожаре в частном зоопарке Саратова погибли более 40 животных

Более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке в Саратове
Деревянные павильоны, принадлежащие частному зоопарку «Крошка Енот», загорелись на территории городского парка в Саратове. Об этом сообщили в МЧС Саратовской области.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 06:45. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь ликвидировали в 07:23.
«На момент пожара внутри павильонов были животные (данные о количестве уточняются), к сожалению, погибли», — указали в МЧС.
Как сообщил позже начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, по предварительной информации, в результате ЧП погибли более 40 животных.
В числе жертв — малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, мары, скунс, сурикаты, дикобразы. Областная прокуратура начала проверку по факту пожара.
Ранее возгорание произошло в частном доме в селе Марфино в подмосковных Мытищах, в результате погибли женщина и 15-летняя девочка, пишет RT.