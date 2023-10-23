Актер из «Универа» подрался за СВО

В Москве актер из сериалов «Универ» и «Пятницкий» Александр Ведменский подрался с прохожим, раскритиковавшим спецоперацию на Украине. Об этом написали в telegram-канале Shot.

Актер с друзьями отдыхали в караоке-баре недалеко от отеля Radisson. Когда он ждал, сцепился с прохожим, который высказался против российской спецоперации.

«Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал», — заявил Александр Ведменский telegram-каналу.

Он уточнил, что чувствует себя хорошо и вернулся к съемкам в телепроектах.