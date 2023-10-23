В Петербурге при пожаре в квартире погибли мать и сын

В воскресенье вечером, 22 октября, на северо-востоке Петербурга произошел серьезный пожар. Как сообщает РЕН ТВ, все случилось в доме по проспекту Энтузиастов в трехкомнатной квартире.

Возгорание началось в одной из комнат. К сожалению, погибли два человека — мать и сын. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Соседи рассказали, что погибшие часто злоупотребляли алкоголем. А во время тушения пожарные нашли в квартире большое количество пустых бутылок.