Инцидент произошел на Профсоюзной улице, по предварительным данным, легковой автомобиль около подъезда взорвался. Пламя перекинулось на соседнюю машину, пишет SHOT.

Ударная волна от взрыва выбила стекла на первом этаже многоэтажного дома. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали.