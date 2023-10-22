SHOT: Взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома в Москве
Инцидент произошел на Профсоюзной улице, по предварительным данным, легковой автомобиль около подъезда взорвался. Пламя перекинулось на соседнюю машину, пишет SHOT.
Ударная волна от взрыва выбила стекла на первом этаже многоэтажного дома. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали.
На место происшествия уже прибыли экстренные службы, пожарные пытаются справиться с пламенем. Причина взрыва пока неизвестна.
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