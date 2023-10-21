Бастрыкин поручил доложить ему об ограбивших ребенка подростках-мигрантах

Парламентарий рассказал, что к нему обратилась жительница Ленинского района Самары и пожаловалась, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Хинштейн отметил, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне.