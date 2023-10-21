Взрыв произошел в кафе в Ереване

Два человека получили травмы в результате взрыва в одном из кафе, расположенных в парке Победы Еревана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.

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В ведомстве уточнили, что взрыв, не вызвавший возгорания, произошел днем 21 октября. Причины взрыва пока неизвестны. В кафе повреждены подвесной потолок и наружная стена. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался на КПП в Элаша-Бияха, недалеко от столицы Сомали – Могадишо. Шесть человек погибли, несколько пострадали.

Отмечается, что машиной управлял смертник, военные открыли огонь, пытаясь помешать ему проехать.