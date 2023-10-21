Основатель паблика «Омбудсмен полиции» вышел на свободу

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, осужденный в августе 2022 года по статьям о распространении порнографических материалов и вымогательстве, вышел на свободу, сообщает Telegram-канал Baza. Об этом также сообщается в его паблике во «ВКонтакте», пост появился в 15:28 мск. Мужчина отбывал срок в исправительной колонии общего режима в Кировской области.

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По данным Baza, Воронцова выпустили на свободу 20 октября, сейчас он находится в Москве со своей семьей.

Карьеру в структуре МВД Воронцов начал в 2005 году как сотрудник патрульно-постовой службы в метро, в последующем продолжил свою карьеру в оперативных подразделениях. Также Воронцов замещал должность оперативного дежурного ИВС на Петровке. Закончил работу в МВД в конвойной службе Юго-Западного административного округа Москвы, решив уволиться в сентябре 2017-го. К тому моменту у него было звание майора полиции.

Из полиции Воронцов ушел из-за конфликта с начальством. Сначала во «ВКонтакте», потом в Telegram и Instagram (деятельность в РФ запрещена) он завел паблик «Омбудсмен полиции», в котором описывал проблемы сотрудников МВД. Экс-полицейский жестко высказывался о руководстве правоохранительных органов, публиковал внутренние документы полиции. На его паблик во «ВКонтакте» подписано более 430 тысяч человек.

По версии следователей, в 2017 году Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его снимков интимного характера. Денег Воронцов не получил и опубликовал фотографии в одном из своих пабликов в соцсети. Также экс-сотрудник полиции оскорблял в группе «Омбудсмен полиции» оперуполномоченного, с которым у него был конфликт.