В магазине Никиты Ефремова прошел обыск

Полиция Москвы провела обыск в магазине поставщика кроссовок для бомонда бизнесмена, инфлюенсера Никиты Ефремова. Об этом сообщил telegram-канал «Mash».

«Прошлым вечером со служебного входа внутрь зашла полиция. Сотрудники сделали выемку документов и изъяли товар, который может быть контрафактом», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала, Ефремов ситуацию не комментирует, он выключил телефон.

Ранее Никиту Ефремова обвинили в продаже копий кроссовок люксовых брендов. Он продавал их по цене дороже оригинала. Блогер AndrewMADEit опубликовал на своем YouTube-канале разоблачение на бизнес Ефремова. Сделал он это после того, как хотел приобрести в магазине предпринимателя кеды из натуральной кожи за 45 тысяч рублей, но заподозрил, что на примерку ему вынесли поддельную пару обуви.