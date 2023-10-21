Паром с 50 пассажирами сел на мель в Якутии
В субботу, 21 октября, на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии пассажирский паром сел на мель. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, "Паром 4" перевозил пассажиров и транспортные средства по маршруту "Нижний Бестях — Якутск". Внезапно судно село на мель. На борту находится 50 пассажиров и три члена экипажа. В инциденте никто не пострадал.
По данным ведомства, паром снимают с мели с помощью буксира. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента и соблюдение законодательства о безопасности плавания.
17 октября на мель в Баренцевом море недалеко от Мурманска село грузовое судно "Александр Гусев".
А в июле в МЧС сообщили, что судно "Михаил Сомов" село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Тогда угрозы затопления и разлива топлива не было. Задачей "Михаила Сомова" была доставка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей.