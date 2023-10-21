Паром с 50 пассажирами сел на мель в Якутии

В субботу, 21 октября, на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии пассажирский паром сел на мель. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По предварительным данным, "Паром 4" перевозил пассажиров и транспортные средства по маршруту "Нижний Бестях — Якутск". Внезапно судно село на мель. На борту находится 50 пассажиров и три члена экипажа. В инциденте никто не пострадал.

По данным ведомства, паром снимают с мели с помощью буксира. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента и соблюдение законодательства о безопасности плавания.

17 октября на мель в Баренцевом море недалеко от Мурманска село грузовое судно "Александр Гусев".