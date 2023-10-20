Следствие озвучило один из мотивов убийства сына Стаса Намина

"Надо дождаться результатов ряда назначенных ранее экспертиз по делу, в том числе судебно-химической и психиатрической, а потом уже более точно сделать выводы. Но наряду со всеми мотивами совершенного обвиняемым тяжкого преступления [в качестве] одной из версий следствие проверит и то, что он мог заранее спланировать убийство сводного брата, так как с детства ревновал его к родственникам музыканта как более успешного и талантливого представителя семьи Микоян", - рассказал собеседник агентства.