Арестован автор пентаграммы у квартиры военкора
Суд арестовал россиянку Светлану Агибалову, нарисовавшую пентаграмму у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщает издание. Ей предстоит провести под стражей два месяца.
О сроке ареста в два месяца ходатайствовало следствие. В ходе заседания стало известно, что Агибалова не была ранее судима. Она является тату-мастером и оформлена как самозанятая.
Ранее суд на два месяца арестовал подельника Агибаловой Владислава Ремнева. Молодой человек ранее также не был судим. Он работал в компании страйкбольного оборудования.
18 октября около двери Трушнина были обнаружены рисунок пентаграммы со свиной головой и расставленные вокруг нее свечи. Самого журналиста не было дома, он был в командировке в Израиле.
В конце августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины покусились на жизнь военного корреспондента News Front Александра Резника. По его словам, военные сбросили на автомобиль журналиста разрывной снаряд. Военкор получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает.