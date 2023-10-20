Арестован автор пентаграммы у квартиры военкора

Суд арестовал россиянку Светлану Агибалову, нарисовавшую пентаграмму у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщает издание. Ей предстоит провести под стражей два месяца.

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О сроке ареста в два месяца ходатайствовало следствие. В ходе заседания стало известно, что Агибалова не была ранее судима. Она является тату-мастером и оформлена как самозанятая.

Ранее суд на два месяца арестовал подельника Агибаловой Владислава Ремнева. Молодой человек ранее также не был судим. Он работал в компании страйкбольного оборудования.

18 октября около двери Трушнина были обнаружены рисунок пентаграммы со свиной головой и расставленные вокруг нее свечи. Самого журналиста не было дома, он был в командировке в Израиле.