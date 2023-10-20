Суд арестовал пасынка рок-музыканта Стаса Намина

Истринский городской суд Московской на проходившем в закрытом режиме заседании удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста пасынку рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве брата и его бабушки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

"Истринский суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 18 декабря", - говорится в сообщении.

Кроме того, судья также в закрытом режиме огласила постановление об избрании ареста обвиняемому, передает корреспондент ТАСС. Как ожидается, защита намерена обжаловать арест Новикова.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что прессу до появления судьи, где должны были рассмотреть ходатайство СК, попросили покинуть зал заседания. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ (статья 241), решение о закрытии процесса выносится лично судьей, которой перед началом заседания заявляет соответствующее ходатайство одна из сторон в присутствии слушателей и СМИ. Оглашение также прошло в закрытом режиме. Таким образом, были нарушены права журналистов, которые заранее направили в суд аккредитацию с просьбой присутствовать на рассмотрении ходатайства СК об аресте Романа Новикова (Микояна).

Утром 19 октября в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков, ему официально предъявлено обвинение. Новиков признался в совершенном преступлении.