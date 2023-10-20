СМИ: Генпрокуратура проверит блогера Эдварда Била из-за избиения бездомных

Генеральная прокуратура проведет проверку по факту избиения бездомных блогером Эдвардом Билом (настоящее имя Эдуард Биль). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторами обращения стали представители общества «Братство Морозов-Златоуст». В ходе изучения пранков блогера, на которых Бил в том числе избивает бездомных, они насчитали около 650 нарушений. По мнению активистов, подобные ролики причиняют ущерб традиционным российским ценностям, пишет канал.