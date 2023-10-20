СМИ: Генпрокуратура проверит блогера Эдварда Била из-за избиения бездомных

СМИ: Генпрокуратура проверит Эдварда Била из-за избиения бездомных
Генеральная прокуратура проведет проверку по факту избиения бездомных блогером Эдвардом Билом (настоящее имя Эдуард Биль). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Авторами обращения стали представители общества «Братство Морозов-Златоуст». В ходе изучения пранков блогера, на которых Бил в том числе избивает бездомных, они насчитали около 650 нарушений. По мнению активистов, подобные ролики причиняют ущерб традиционным российским ценностям, пишет канал.
Другим блогером, привлекшим внимание правоохранительных органов, стал Асхаб Тамаев. Поводом стало избиение молодого человека в лобби «Москвы-Сити».