Журналистов удалили с процесса по ходатайству об аресте пасынка Стаса Намина

Истринский городской суд Подмосковья отказался рассматривать ходатайство следствия об арест пасынка известного музыканта и композитора Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян) Романа Микояна, обвиняемого в убийстве бабушки и брата, в присутствии СМИ. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

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Подсудимого увели в неизвестном направлении после того, как по окончании протокольной съемки пресс-секретарь суда Галина Смирнова разрешила присутствовать на процессе трем пишущим журналистам, в том числе корреспонденту Business FM, заранее приславшим аккредитацию. Остальных представителей СМИ — корреспондентов различных телеканалов, также приславших ранее аккредитацию на съемку, она попросила покинуть зал.

При этом ходатайство о проведении заседания в закрытом процессе никто из участников процесса не заявил, а судья не вынес соответствующего определения о слушании дела в закрытом режиме. Председательствующий так и не вышел в зал.

В соответствии со статьей 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.