На организатора выступлений стилиста Александра Рогова напали с ножом

На организатора выступлений экономистки Ирины Хакамады и стилиста Александра Рогова Константина Новитского напали в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 24-летний парень по имени Владислав ударил 28-летнего Новитского ножом в шею недалеко от перекрестка проспекта Мира и улицы Сурикова. Менеджер госпитализирован в больницу с тяжелыми ранениями. Врачи отметили, что организатор выступлений будет жить.

Владислав находится в изоляторе, у него на лице тату 666 и слезы. Источник отметил, что не исключена версия психического расстройства у злоумышленника. Как уточнило издание, нападение на Новитского не было спланированным. Организатор концертов стал случайной жертвой.

Газета.Ru

В октябре актер Павел Баршак был госпитализирован. В ночь на 8 октября он находился в квартире со своей подругой, когда на балкон к ним залез 25-летний знакомый девушки. Между ним и Баршаком завязалась драка. По предварительным данным, нападавший серьезно не пострадал.