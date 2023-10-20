В суд поступило дело о подготовке убийства тележурналиста Соловьева

Во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело по факту подготовки убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Обвинение по нему предъявлено Василию Стрижакову. Ему вменяется шесть статей УК РФ — незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывчатых веществ, участие в террористической организации, приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений, сообщили ТАСС в суде.

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Всего в связи с планами убийства Соловьева были задержаны шесть участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (запрещена в России), все — граждане России. Они планировали взорвать в Москве автомобиль журналиста. После убийства его исполнители планировали скрыться за рубежом.