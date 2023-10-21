Севший в Новосибирске с отказавшим двигателем самолет отстранили от полетов

Boeing 737-800 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск и экстренно приземлившийся в Новосибирске с одним работающим двигателем, отстранили от полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно с отказавшим двигателем направили на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы.

В пятницу, 20 октября, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за «некорректной работы одной силовой установки». На борту самолета находилось 165 пассажиров.