Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Роскосмоса по делу о хищении 600 млн рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Роскосмоса и замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимира Мешкова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мешкова В. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

По информации газеты "Коммерсантъ", обвиняемый участвовал в хищении более 600 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) - головной организации Роскосмоса по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. По данным издания, Мешков проходит по делу, которое было возбуждено СК в январе 2019 года. Ранее были задержаны бывший главный бухгалтер ООО "Москапстрой" Василий Тубольцев, а также нескольких руководителей фирм, задействованных в выводе похищенных денег. Гендиректор и соучредитель "Москапстроя" Максим Щербаков скрылся от следствия и также арестован заочно.