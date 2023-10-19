Telegram-канал SHOT сообщает, что в Подмосковье нашли убитыми сына основателя группы «Парк горького» Стаса Намина, режиссера Артема Микояна и бабушку молодого человека. По данным SHOT, предполагаемого убийцу удалось задержать по горячим следам.

30-летнего Микояна и его 85-летнюю бабушку Полину Ткаченко обнаружили на даче в Истринском районе Подмосковья с множественными ножевыми ранениями, утверждает SHOT.

Канал отмечает, что следователи не нашли в доме следов борьбы, все вещи остались на своих местах. По данным канала, подозреваемый в убийстве был вскоре задержан и доставлен на допрос, это один из членов семьи.