Суд в Москве арестовал директора приюта для женщин Наталью Патоку по делу о торговле людьми

Преображенский районный суд столицы арестовал до 16 декабря 2023 года директора приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ветер перемен», Наталью Патоку, ей предъявлено обвинение по делу о торговле людьми. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении Патоки меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказала судья Валентина Лебедева.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе стороны защиты, опасавшейся раскрытия данных о здоровье и семье обвиняемой.