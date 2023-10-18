Суд в Москве арестовал директора приюта для женщин Наталью Патоку по делу о торговле людьми
Преображенский районный суд столицы арестовал до 16 декабря 2023 года директора приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ветер перемен», Наталью Патоку, ей предъявлено обвинение по делу о торговле людьми. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил избрать в отношении Патоки меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказала судья Валентина Лебедева.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе стороны защиты, опасавшейся раскрытия данных о здоровье и семье обвиняемой.
Ранее сообщалось, что следователи устанавливают законность опекунства москвички 1975 года рождения Юлии Логиновой над 15 несовершеннолетними детьми. По данным следствия, в период 2018–2019 годов женщина дважды обратилась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Указанные свидетельства содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным. Следствие выяснило, что соучастницей Логиновой была Патока, ее задержали. Логинова арестована.