Самолет Air India совершил экстренную посадку в Шереметьево

Борт индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели – Лондон, сел на запасной аэродром аэропорта Шереметьево. Об этом со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову пишет РИА Новости.

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В Шереметьево уточнили, что самолет совершил посадку в 10.04 мск «по причине плохого самочувствия пассажира».

«Были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу», - пояснила Анна Захаренкова.

В 14.09 мск рейс AI 111 вылетел в Лондон.