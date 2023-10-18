Самолет Air India совершил экстренную посадку в Шереметьево
Борт индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели – Лондон, сел на запасной аэродром аэропорта Шереметьево. Об этом со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову пишет РИА Новости.
В Шереметьево уточнили, что самолет совершил посадку в 10.04 мск «по причине плохого самочувствия пассажира».
«Были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу», - пояснила Анна Захаренкова.
В 14.09 мск рейс AI 111 вылетел в Лондон.
Ранее в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет, выполнявший рейс Москва - Сочи. По данным Комитета здравоохранения Волгоградской области, во время полета резко стало плохо 60-летней женщине. Однако прибывшие на место врачи не сумели ей помочь, женщина умерла.