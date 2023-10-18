$97.35+0.06102.75+0.23

Самолет Air India совершил экстренную посадку в Шереметьево

Борт индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс ДелиЛондон, сел на запасной аэродром аэропорта Шереметьево. Об этом со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову пишет РИА Новости.

Самолет Air India совершил экстренную посадку в Шереметьево
© Unsplash

В Шереметьево уточнили, что самолет совершил посадку в 10.04 мск «по причине плохого самочувствия пассажира».

«Были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу», - пояснила Анна Захаренкова.

В 14.09 мск рейс AI 111 вылетел в Лондон.

Ранее в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет, выполнявший рейс Москва - Сочи. По данным Комитета здравоохранения Волгоградской области, во время полета резко стало плохо 60-летней женщине. Однако прибывшие на место врачи не сумели ей помочь, женщина умерла.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости