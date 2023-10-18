Актрисе Рамиле Искандер продлили арест по делу о наркотиках

Железнодорожный районный суд Пензы в среду продлил до 21 декабря срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Искандер была задержана 29 августа, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона. Дело расследуют сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Пензенской области. Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.