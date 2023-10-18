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ВСУ ударили по больнице в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной районной больнице Алешек в Херсонской области. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

ВСУ ударили по больнице в Херсонской области
© Telegram-канал aakherson

По его словам, удар был нанесен сегодня ночью. Атаке подверглась не только больница, но и сельская амбулатория в пос. Новая Маячка Алешкинского района.

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«В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет. Уничтожено и здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района. Лишь чудом обошлось без жертв», - написал он.

Алексеенко назвал тех, кто напал на медучреждение «фашистами» и пообещал, что без медицинской помощи люди не останутся.

«Найдем новые «скорые». Подыщем здание для амбулатории», - заверил он.

Ранее в Херсонской области было совершено покушение на журналиста агентства News Front. Глава российского региона Владимир Сальдо рассказал, что автомобиль военкора выследили у Алешек и сбросили на него с беспилотника разрывной снаряд. В итоге военкор получил ранение, а машина была сильно повреждена осколками.

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