ВСУ ударили по больнице в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной районной больнице Алешек в Херсонской области. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

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По его словам, удар был нанесен сегодня ночью. Атаке подверглась не только больница, но и сельская амбулатория в пос. Новая Маячка Алешкинского района.

«В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет. Уничтожено и здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района. Лишь чудом обошлось без жертв», - написал он.

Алексеенко назвал тех, кто напал на медучреждение «фашистами» и пообещал, что без медицинской помощи люди не останутся.

«Найдем новые «скорые». Подыщем здание для амбулатории», - заверил он.