В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих

В Санкт-Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих, которые снимались на видео и распространялись через Telegram-каналы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу.

Ранее в Интернете появились ролики избиений людей в Санкт-Петербурге. На них группа молодых людей нападает у метро и в ТЦ нападает на случайных прохожих и бьет их. Было возбуждено дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Согласно данным следствия, группа молодых людей, «из хулиганских побуждений нападала на неустановленных в настоящее время лиц и провоцировала драки в общественных местах». В ведомстве отметили, что по делу был задержан 18-летний молодой человек.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления», - говорится в заявлении пресс-службы.

При этом ведется поиск «других соучастников», а также устанавливаются «возможные дополнительные эпизоды их преступной деятельности».