Попытка поживиться за счет Wildberries закончилась задержанием

«Ранее эта клиентка к нам приходила и уже сделала однажды подмену. Дальше мы вычислили, кто это, по камерам. Посмотрели, дождались пока придут еще заказы, заранее сфотографировали, что лежит в ее заказе, дождались, пока она придет снова. Она пришла сегодня, предположительно, с сыном», — поведал хозяин пункта Андрей.