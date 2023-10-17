Попытка поживиться за счет Wildberries закончилась задержанием

Хитрая москвичка подменила новые ботинки в Wildberries за 8 тысяч рублей на старые
Москвичка подменила новую обувь за 8025 рублей на старую ношеную пару в одном из столичных пунктов выдачи Wildberries.
Как сообщает телеканал «360», против мошенницы возбудили уголовное дело.
«Ранее эта клиентка к нам приходила и уже сделала однажды подмену. Дальше мы вычислили, кто это, по камерам. Посмотрели, дождались пока придут еще заказы, заранее сфотографировали, что лежит в ее заказе, дождались, пока она придет снова. Она пришла сегодня, предположительно, с сыном», — поведал хозяин пункта Андрей.
По его словам, злоумышленница дополнительно заказала крупногабаритный товар — печку, чтобы отвлечь внимание, но оказавшись в пункте выдачи, она сделала отмену покупки. Потом выяснилось, что внутри возвращенной коробки лежали уже не новые башмаки, а старые боты.
«И она оборачивается, а сзади уже сотрудники полиции стоят. Произвели досмотр ее личных вещей, нашли подмененную обувь, которую она забрала у нас и вместо нее положила свои ношеные. Сейчас она задержана. Заводится дело по мошенничеству», — пояснил собеседник.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Wildberries вводит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard.