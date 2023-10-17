Десять лет заключения грозит сотруднице управляющей компании, переехавшей женщину
Днем во вторник жильцы жилого комплекса в подмосковном Щелково пожаловались на состояние коммуникаций в свою управляющую компанию. От жалоб представитель "управляшки" решила сбежать и переехала на машине одну из жительниц. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Как сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области, 17 октября 2023 года примерно в 15:30 женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем Audi и выезжая с дворовой территории со стороны ул. Космодемьянской, совершила наезд на девушку, стоящую около машины. Женщина упала прямо под колеса авто, но водитель на это не обратила внимание, а продолжила движение, переехав несчастную. Пострадавшая получила двойной перелом ноги и доставлена в состоянии средней тяжести в больницу.
Представитель УК с места происшествия не скрылась. С ней работает полиция.
Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Максимальный срок по этой статье - 10 лет лишения свободы.