Десять лет заключения грозит сотруднице управляющей компании, переехавшей женщину

Днем во вторник жильцы жилого комплекса в подмосковном Щелково пожаловались на состояние коммуникаций в свою управляющую компанию. От жалоб представитель "управляшки" решила сбежать и переехала на машине одну из жительниц. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Как сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области, 17 октября 2023 года примерно в 15:30 женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем Audi и выезжая с дворовой территории со стороны ул. Космодемьянской, совершила наезд на девушку, стоящую около машины. Женщина упала прямо под колеса авто, но водитель на это не обратила внимание, а продолжила движение, переехав несчастную. Пострадавшая получила двойной перелом ноги и доставлена в состоянии средней тяжести в больницу.

Представитель УК с места происшествия не скрылась. С ней работает полиция.