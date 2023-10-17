В Бельгии допустили связь теракта в Брюсселе с конфликтом на Ближнем Востоке
Прокуратура Бельгии не исключает связь теракта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины, сообщает телеканал RTBF.
Накануне прокуратура заявляла, что не прослеживает связи между терактом и ситуацией в Израиле. Однако теперь говорится, что федеральная прокуратура по предварительным итогам расследования более не может исключить такой связи.
Мужчина застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, он был вооружен автоматом АК-47. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.
При задержании подозреваемый был убит. До этого сообщалось, что полиция "нейтрализовала" преступника, предположительно, по имени Абдесалем Л. По данным СМИ, он был тяжело ранен и доставлен в больницу. Однако спустя некоторое время скончался от полученных ран. Также полиция Бельгии приступила к поиску двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе.
По данным СМИ, преступник записал видеообращение с заявлением о его принадлежности к группировке "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация). Бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.
Появились подробности ликвидации мужчины, убившего двух шведских болельщиков. Об этом информирует сайт Национального кризисного центра Бельгии со ссылкой на Федеральную прокуратуру.
Сообщается, что сегодня, 17 октября, в утреннее время мужчина был замечен в кафе в столичной коммуне Схарбека. Свидетель сообщил о местоположении преступника сотрудникам правоохранительных органов, которые, приехав туда, были вынуждены выстрелить в мужчину.
На место инцидента прибыла скорая помощь, пытавшаяся реанимировать мужчину. Затем он был доставлен в госпиталь, где скончался в 9:38 утра по местному времени.
ИД Швеции порекомендовал находящимся за рубежом подданным страны соблюдать повышенную осторожность и быть бдительными после теракта в Брюсселе.
"В связи с тем, что в Брюсселе в результате террористического акта погибли двое шведов, шведов за рубежом призывают соблюдать повышенную осторожность и бдительность, а также прислушиваться к советам местных властей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Шведам за границей также посоветовали записаться в список, куда вносят данные путешествующих, если они хотят, чтобы МИД или посольство смогли связаться с ними в случае серьезной кризисной ситуации в стране. Также рекомендовали загрузить приложение МИД, передающее уведомления для разных государств.
"Картина угроз Швеции и шведским интересам за рубежом уже возросла", - также пишет министерство.
Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»
Премьер-министр Швеции высказался о теракте в Бельгии.
«Двое шведов были хладнокровно застрелены, еще один швед был серьезно ранен и находится в больнице. Ближайшие родственники проинформированы. Все указывает на то, что это террористический акт, направленный против Швеции, а также против шведских граждан только потому, что они шведы. Мы испытываем невообразимую печаль – в очередной раз.
Он [премьер-министр Бельгии] сказал, что предполагаемый преступник был ликвидирован бельгийской полицией и скончался по дороге в больницу. Мнение бельгийских властей на данный момент таково, что он действовал в одиночку. Демократии свободного мира поддерживают нас в этой ситуации, и лидеры нескольких стран позвонили мне сегодня утром, чтобы выразить свою поддержку.
Я думаю обо всех шведах, которые приехали в Брюссель, чтобы посмотреть футбольный матч, но оказались в центре террористической атаки, испытывая невыносимую неопределенность и незащищенность в течение многих часов. Трудно представить масштаб последствий этого террористического акта.
Мы живем в мрачное время, и никогда прежде шведские интересы не подвергались такой угрозе, как сейчас. Именно такие риски стояли за повышением уровня террористической угрозы с третьего до четвертого этим летом, и теперь мы знаем, что эти опасения были обоснованными».
О том, что один из погибших был одет в футболку сборной Швеции
«Шведы всегда должны иметь возможность гордо ходить с шведским флагом или в сине-желтой футболке, все остальное немыслимо. Это наш образ жизни: гордиться нашей страной, нашими ценностями и нашей свободой. Мы не должны прятаться за спинами тех, кто угрожает этим свободам», – сказал Ульф Кристерссон.
Премьер-министр Бельгии об убийстве фанатов: «Желаем народу Швеции сил и мужества в эти трудные времена»
Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с терактом в Брюсселе.
«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. Я пригласил премьер-министра Швеции в Брюссель, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам.
Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», – написал Александр де Кро.
Инфантино об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Я глубоко потрясен и опечален. От имени ФИФА выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших»
Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с терактом в Бельгии.
«Я глубоко потрясен и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, где Бельгия принимала Швецию. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших.
Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их национальным сборным и футбольным федерациям», – написал президент ФИФА.
Защитник сборной Бельгии Тома Менье в социальной сети X прокомментировал убийство болельщиков сборной Швеции.
«И худшее, несомненно, еще впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им бог вернуться на правильный путь», — написал Менье.