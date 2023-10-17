«Двое шведов были хладнокровно застрелены, еще один швед был серьезно ранен и находится в больнице. Ближайшие родственники проинформированы. Все указывает на то, что это террористический акт, направленный против Швеции, а также против шведских граждан только потому, что они шведы. Мы испытываем невообразимую печаль – в очередной раз.



Он [премьер-министр Бельгии] сказал, что предполагаемый преступник был ликвидирован бельгийской полицией и скончался по дороге в больницу. Мнение бельгийских властей на данный момент таково, что он действовал в одиночку. Демократии свободного мира поддерживают нас в этой ситуации, и лидеры нескольких стран позвонили мне сегодня утром, чтобы выразить свою поддержку.



Я думаю обо всех шведах, которые приехали в Брюссель, чтобы посмотреть футбольный матч, но оказались в центре террористической атаки, испытывая невыносимую неопределенность и незащищенность в течение многих часов. Трудно представить масштаб последствий этого террористического акта.



Мы живем в мрачное время, и никогда прежде шведские интересы не подвергались такой угрозе, как сейчас. Именно такие риски стояли за повышением уровня террористической угрозы с третьего до четвертого этим летом, и теперь мы знаем, что эти опасения были обоснованными».