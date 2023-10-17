В Ереване на рабочем месте умер замглавы представительства МВД России

На своем рабочем месте с столице Армении скончался заместитель руководителя представительства МВД России Вячеслав Пономарев , сообщает Sputnik Армения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ему было 37 лет.

Как отмечается, скорую помощь на работу Пономарева вызвали в 9:40. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Следственным отделом района Арабкир по данному факту возбуждено дело по признакам убийства. Уточняется, что такой порядок предусмотрен армянским законодательством, пока экспертиза не установит точную причину смерти.